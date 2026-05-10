Bonazzoli: "Restiamo aggrappati e giochiamoci le nostre chance fino all’ultimo minuto"

L’attaccante grigiorosso Federico Bonazzoli al termine di Cremonese-Pisa ha parlato in zona mista ai microfoni di CR1.

Vittoria importante per lanciare un segnale…

“Lo sapevamo, era l’ultima chiamata. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo, la vittoria: una iniezione di fiducia e una botta di positività che ci permette di lavorare nel migliore dei modi. Sappiamo che siamo lì e vogliamo rimanere aggrappati per giocarci le nostre opportunità fino all’ultimo minuto”.

Non era facile reagire dopo la sconfitta allo scadere con la Lazio…

“Penso che quella sia stata comunque una buona partita, il pareggio ci ha tagliato le gambe e il gol nel finale non l’abbiamo meritato. Anche oggi abbiamo approcciato bene, l’episodio della prima espulsione ci ha fatto andare più liberi mentalmente e non era facile, queste possono sembrare partite semplici invece sono serie, dure e determinate. È giusto dire che siamo stati bravi, contava vincere e l’abbiamo fatto”.

Come vedi il finale di stagione? La corsa sul Lecce prosegue…

“Come ho sempre detto bisogna affrontare un avversario alla volta, non ci sono partite facili. Mettiamo il focus su noi stessi, bisogna fare punti perché in questo momento siamo sotto di uno. Facciamo il massimo, poi vedremo dove siamo”.

Sei tornato in coppia con Vardy, che intesa c’è tra voi?

“Per tutti noi è sempre stato un piacere e un onore giocare con un giocatore del suo calibro. Ma voglio anche sottolineare la persona, l’atteggiamento che ha sempre messo a disposizione della squadra e dell’ambiente. Cercheremo di sfruttarlo al meglio, il feeling che si è creato con me è motivo di orgoglio per l’ammirazione che ho nei suoi confronti”.

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