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Ue, Cipollone (Bce) “Mercato integrato rende più forti”
ROMA (ITALPRESS) – “Ultimamente si leggono polemiche in merito a una grossa acquisizione tra Italia e Germania. Queste cose dovrebbero essere più semplici e avere una dimensione più fluida, più naturale, perché un mercato integrato di capitali permette a tutti di essere più forti finanziariamente”. Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, intervistato nel corso del Ventotene Europa Festival.
mgg/mca1
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(Fonte video: La Nuova Europa)
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