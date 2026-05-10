Ue, Cipollone (Bce) “Mercato integrato rende più forti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ultimamente si leggono polemiche in merito a una grossa acquisizione tra Italia e Germania. Queste cose dovrebbero essere più semplici e avere una dimensione più fluida, più naturale, perché un mercato integrato di capitali permette a tutti di essere più forti finanziariamente”. Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, intervistato nel corso del Ventotene Europa Festival.mgg/mca1

(Fonte video: La Nuova Europa)