Vardy: "Abbiamo dominato la partita e ottenuto una vittoria fondamentale"

Prima da titolare dopo l’infortunio per Jamie Vardy, determinante con il suo gol che ha rotto l’equilibrio della partita. L’attaccante inglese ha commentato la vittoria dei grigiorossi in conferenza stampa.

Un grande gol il tuo… Quanto conta per te?

“Conta tantissimo il mio gol a livello personale, ma oggi per la squadra contava la vittoria soltanto. Abbiamo un nuovo mister, con una nuova filosofia di gioco e serve tempo per assimilarla. Ma abbiamo dominato la partita e ottenuto una vittoria fondamentale”.

Quanto può far bene questa vittoria in vista della volata finale salvezza?

“Questo 3-0 aiuta tantissimo. In hotel, prima della partita, ci siamo parlati e ci siamo proprio detti di quanto sarebbe stato importante vincere una gara del genere. Servirà questo spirito anche nella prossima partita per continuare a spingere verso l’obiettivo finale”.

Come si affrontano le prossime due gare, facendo calcoli oppure no?

“Noi affrontiamo per vincere tutte le partite. Oggi siamo stati concreti e solidi. In allenamento spingiamo tanto. La fiducia che arriva grazie al risultato contro il Pisa potrà essere determinante nel finale di campionato”.

Quale umore c’è nello spogliatoio?

“Ci crediamo. E’ un obbligo. Quella di oggi poteva essere una partita trappola, ma abbiamo risposto facendo tre gol e tenendo la porta inviolata”.

C’è qualcosa di Cremona di cui ti sei innamorato?

“Non parlo bene italiano, ma ho trovato tanta gente pronta ad aiutarmi. I cremonesi sono tutti gentili e ospitali. A Cremona la gente ha molto a cuore la Cremonese, il club conta tanto in città e noi dobbiamo restituire questo affetto alla gente e tenere in Serie A la squadra in tutti i modi”.

Come ti trovi con gli altri attaccanti?

“Fisicamente mi sento bene e pronto per il finale. Odio rimanere fuori infortunato e dover veder giocare gli altri senza poter dare il mio contributo. E’ un bene che i gol siano arrivati dagli attaccanti, ma in questo momento contano solo i punti e non importa chi segna, basta raggiungere l’obiettivo”.

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