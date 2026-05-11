Cremo, il 3-0 al Pisa rilancia morale e speranze salvezza prima delle ultime due finali

Serviva una vittoria per continuare a credere nella salvezza, e la Cremonese ha risposto presente. Allo Zini i grigiorossi superano con autorità il Pisa per 3-0, conquistando tre punti pesantissimi e rilanciando le proprie ambizioni in vista delle ultime due giornate di campionato.

La prima sliding door del match al 23’: Bozhinov, già ammonito, travolge Bonazzoli e viene espulso, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. La Cremo prende fiducia e trova il gol 31’: Moreo interviene in chiusura su Pezzella ma serve involontariamente Vardy, che con grande freddezza trova l’angolo giusto per l’1-0. Per l’attaccante inglese è il sesto centro stagionale, una rete dal peso specifico enorme. I ragazzi di Giampaolo continuano a spingere e sfiorano il raddoppio: prima Grassi calcia al volo da fuori area mandando il pallone di poco a lato, poi Bonazzoli prova ad approfittare di uno scivolone di Semper in fase di rinvio, ma il suo pallonetto viene salvato sulla linea da Canestrelli. Nel finale di primo tempo anche Bianchetti va vicino al gol, senza però trovare la porta di testa.

Nella ripresa i grigiorossi chiudono i conti. Al 51’ Vandeputte guida il contropiede e serve Bonazzoli che con un tocco di punta firma il 2-0 e trova la nona rete della sua straordinaria stagione. Poco dopo lo stesso Vandeputte tenta la conclusione personale al volo, ma Semper chiude lo specchio. Al 56’ bruttissima entrata di Loyola su Pezzella, costretto al cambio. L’arbitro estrae il cartellino rosso e il Pisa resta addirittura in nove. Nel finale Okereke chiude definitivamente l’incontro con una magia: prima salta Hojholt, poi col destro, da posizione defilata, trova il definitivo 3-0.

Grazie a questo successo la Cremonese sale a quota 31 punti, portandosi a una sola lunghezza dal Lecce quartultimo. Una vittoria fondamentale non solo per la classifica, ma anche per fiducia e morale: i grigiorossi hanno dimostrato di essere vivi e pronti a lottare fino all’ultimo per inseguire la permanenza in Serie A. Ora testa alla trasferta di Udine, altra tappa decisiva nella corsa salvezza.

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