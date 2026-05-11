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Focus Salute – Il trio diabolico, endometriosi-cistite-vulvodinia

MILANO (ITALPRESS) – Trio diabolico: perché endometriosi, cistite e vulvodinia possono comparire in un’unica donna devastandole la vita? Quali sono i denominatori comuni di questo trio sottovalutato e pericoloso? Perché il ritardo diagnostico è il primo fattore causale di una patologia complessa che diventa poi molto difficile da risolvere? Nel centotrentacinquesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori che predispongono a un’infiammazione progressiva che coinvolge gli organi pelvici interni, la vescica e la vulva, e le strategie per anticipare la diagnosi.

sat/gsl

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