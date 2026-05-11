Medio Oriente, Tajani “Sanzioni Ue a coloni violenti e a esponenti Hamas”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Grazie al raggiungimento della maggioranza politica abbiamo deciso di varare sanzioni contro i coloni violenti, superando uno stallo che durava da mesi. È un segnale rilevante, così come le nuove misure restrittive nei confronti di alcuni esponenti di Hamas”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, illustrando la linea diplomatica italiana sui principali dossier internazionali.

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