Pecoraro Scanio “Contro il fake food serve tracciabilità totale”

NAPOLI (ITALPRESS) – In occasione della fiera TuttoFood, a Milano, martedì 12 maggio alle ore 11, presso lo stand della Regione Campania, si terrà l’iniziativa “NoFakeFood”, promossa dalla rete Ecodigital con Sos Terra e Regione Campania con la partecipazione di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura. “Dobbiamo difendere la qualità dei prodotti italiani nell’interesse degli agricoltori, dei produttori ma soprattutto dei consumatori – dichiara Pecoraro Scanio –. Le persone hanno diritto a un cibo sano e a conoscere la provenienza di ciò che mangiano. È la grande battaglia che abbiamo rilanciato anche al Brennero contro il falso Made in Italy che arriva in modo scandaloso alle frontiere”.

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(Fonte video: Fondazione UniVerde)