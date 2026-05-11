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Cultura e spettacoli

Progetto di collaborazione internazionale sui rulli traforati a Palazzo Raimondi

di Federica Priori

Collaborazione internazionale in corso a Cremona: a Palazzo Raimondi è arrivato il docente catalano Roquer, che sta studiando i rulli per autopiano col professor Zappalà

Il servizio di Federica Priori
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Con oltre 10mila pezzi, a Cremona la collezione di rulli traforati per autopiano del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia risulta la principale italiana e sta assumendo rilevanza europea, come dimostra il progetto in corso a Palazzo Raimondi: attraverso una borsa di studio ricevuta dal Ministero della Cultura spagnolo, il docente Jordi Roquer dell’Università Autonoma di Barcellona è giunto all’ombra del Torrazzo per esaminare i rulli insieme al professor Pietro Zappalà che ne è curatore.

Roquer è specializzato nella tecnologia musicale, poi da 15 anni il suo gruppo di ricerca si occupa della tutela di archivi sonori. Insieme a Zappalà, metterà a confronto le idee sulla conservazione e la digitalizzazione dei rulli traforati. Un’occasione di approfondimento preziosa anche per Cremona, città dove nei primi anni Trenta del Novecento fioriva la F.I.R.S.T. (Fabbrica Italiana Rulli Sonori Traforati), la più importante ditta italiana produttrice di rulli per autopiano.

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