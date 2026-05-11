Scuole di danza a teatro Ponchielli: cartellone e info sulla prevendita

Appuntamento a fine giugno con CremonaDanza 2026, kermesse delle Scuole di Danza locali giunta alla sua XXVIII edizione.

Dal 27 giugno al 9 luglio il palcoscenico del Teatro Ponchielli vedrà l’avvicendarsi delle allieve e allievi delle di ben 16 scuole di danza del territorio.

La rassegna rappresenta un importante momento di incontro e di crescita per le giovani danzatrici e danzatori, che hanno la possibilità di esibirsi proponendo varie forme coreutiche che spaziano dalla danza classica al contemporaneo, dal moderno alle discipline performative più innovative.

I Biglietti andranno in vendita da mercoledì 20 maggio presso la biglietteria del Teatro con le seguenti modalità: distribuzione delle contromarche ore 9.30 e apertura della biglietteria ore 10.00.

Sarà possibile acquistare, sempre a partire dal 20 maggio, i biglietti online sul circuito vivaticket.

Info biglietteria: lun/ven ore 10-18 e sab/dom 10-13; Tel. 0372 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it

Biglietti: € 15,00 posto unico numerato.

IL CARTELLONE

sabato 27 giugno ore 20.00: AMORE PER LA DANZA di Zorica Brajovic – STUDIODANZA di Mariagrazia Cavalli – RDB BLUE COMPANY di Linda Signorini

lunedì 29 giugno ore 20.00 IL LABORATORIO di Marianna Bufano e Chiara Servalli – SPECCHIO RIFLESSO DANZA di Simona Meli

mercoledì 1 luglio ore 20.00 ATTITUDE di Virna Quagliotti – CENTRO DANZA SPORTING LIFE di Rossana Bettoli e Monica Salvoldi

venerdì 3 luglio ore 20.00 DANCENTER di Anna Soldi – TEATRODANZA di Paola e Silvia Posa

domenica 5 luglio ore 20.00 IL LAGO DEI CIGNI di Martina Sassano – DANZ’ARTE di Ezio e Mariangela

martedì 7 luglio ore 20.00 ON STAGE di Laura Diomede – CREMONADANCE&CO di Renato Arisi

giovedì 9 luglio ore 20.00 ASAMBLUL TRĂISTUŢA di Ecaterina Pislariu – INFINITY DANCE di Cinzia Guadrini – NEWPOLEFITNESS di Karin Morinelli

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