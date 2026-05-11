Tajani “L’Iran non può avere l’arma nucleare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Anche in Iran sosteniamo una trattativa per concludere la guerra. L’Iran non può avere l’arma nucleare e serve liberare lo stretto di Hormuz per garantire il passaggio di materie prime come petrolio e fertilizzanti. Siamo pronti a fare la nostra parte, anche per sminare lo stretto”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri, a Bruxelles.

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