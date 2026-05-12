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Cronaca

Crema, schianto tra moto e suv in via Bramante: ferite gravi per un 54enne

di Sabrina Grilli

Incidente poco prima delle 18 all’incrocio con via Montanaro: coinvolte una Yamaha e un suv rosso. Grave il motociclista, soccorso in elicottero

La moto coinvolta nell'incidente di via Bramante a Crema
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Grave incidente stradale a Crema, all’incrocio tra via Bramante e via Montanaro, avvenuto poco prima delle 18. Coinvolti una moto Yamaha e un piccolo suv rosso condotto da una donna, che nell’impatto non ha riportato lesioni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, l’auto avrebbe svoltato a sinistra proprio mentre sopraggiungeva la moto, che avrebbe colpito violentemente la vettura sulla fiancata destra. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 54 anni.

Le condizioni del centauro sono apparse subito serie ai soccorritori intervenuti sul posto. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso, atterrato poco distante dal luogo dello schianto.

Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza e due camionette dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente. Presenti inoltre tre pattuglie della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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