De Pascale “Dare ruolo maggiore alle Regioni, la centralizzazione è un errore”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Dare alle Regioni un ruolo maggiore non significa non significa separare e frammentare, centralizzare è un errore capitale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, in occasione della prima edizione di R21 – Research to Innovate Italy, evento promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e organizzata dalla Regione Emilia Romagna insieme ad Art-ER. “Le Regioni – ha dichiarato De Pascale – sono gli enti che per la nostra Costituzione e per come è organizzato il nostro Paese hanno le leve per trasformare le politiche europee e nazionali in fatti concreti che entrano nella vita delle persone, quindi le Regioni vogliono lavorare insieme, il messaggio di oggi è molto forte, dare un ruolo maggiore alle Regioni non significa fare il Paese Arlecchino, non significa separare e frammentare: oggi dimostriamo che le Regioni lavorano insieme, ma per mettere a terra una politica, per gestire i bandi, per costruirli in modo sartoriale, per lavorare con Università e centri di ricerca e per mettere insieme la formazione la dimensione regionale e’ essenziale, non saperla leggere e, anzi, voler centralizzare sarebbe un errore capitale.

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