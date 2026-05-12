Della Valle “Su Israele Europa debole, continua a tacere”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “A noi sembra che l’Unione europea stia cercando di lavarsi la faccia, senza però mostrare il vero volto di quanto sta accadendo”. Così l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, in un’intervista alla Italpress, commentando il dibattito europeo sulle sanzioni ai coloni israeliani. Secondo Della Valle, il nodo centrale resta la situazione nei territori occupati: “Israele continua a portare avanti politiche di occupazione, bombardamenti e violenze sia nei confronti dei palestinesi sia in Libano”.

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