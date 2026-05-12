Finale Coppa Italia Lazio-Inter, Mattarella “In campo lealtà e correttezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Si va in campo per misurarsi con se stessi, anche grazie agli avversari. È il vero spirito sportivo: correttezza, lealtà e rispetto degli altri saranno assicurati”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro al Quirinale con le squadre finaliste di Coppa Italia, Lazio e Inter.

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(Fonte video: Quirinale)