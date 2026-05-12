La Lombardia lancia la nuova strategia, obiettivo hub europeo investimenti





ROMA (ITALPRESS) – Qualità degli investimenti, valorizzazione degli ecosistemi territoriali, semplificazione amministrativa. Su queste tre direttrici si muove la nuova strategia lombarda per investimenti e sviluppo puntando a diventare un hub europeo. Il piano è stato presentato nel corso di un incontro a palazzo Grazioli, sede della stampa estera. Nel periodo 2020 – 2025 la Regione Lombardia, tramite il progetto, “Invest in Lombardy” ha supportato oltre 1400 aziende estere, interessate a investire sul territorio, di queste, solo nel 2025, 34 hanno già avviato o annunciato progetti di investimento con un impatto stimato di 2,8 miliardi di capitale e 6.200 nuovi posti di lavoro.

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