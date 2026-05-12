Ricerca e innovazione, la Sardegna punta sull’Einstein Telescope





BOLOGNA (ITALPRESS) – Nel cuore della Sardegna potrebbe nascere una delle più importanti infrastrutture scientifiche del mondo: l’Einstein Telescope. Un progetto internazionale dedicato allo studio delle onde gravitazionali, ma anche una straordinaria occasione di rilancio per il territorio. Ne ha parlato, a Bologna, nell’ambito dell’evento “R2I – Research to Innovate Italy Le Regioni italiane per l’innovazione del Paese”, l’assessore regionale della Sardegna agli Affari generali Sebastiano Cocco. Per la Sardegna, e in particolare per l’area candidata ad accogliere il progetto, si tratta di una sfida che potrebbe cambiare il volto del territorio, invertendo la tendenza allo spopolamento e creando nuove opportunità per giovani.

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