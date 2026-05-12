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Targa Florio, Lagalla “Occasione per valorizzare area delle basse Madonie”

PALERMO (ITALPRESS) – “Già da due anni la partenza è stata restituita alla piazza principale della città, ovvero piazza Verdi: questa gara non è più una competizione di velocità per com’era percepita all’inizio, ma ormai da tempo è una classica di regolarità, eleganza e sportività reale, nonché una un’occasione per mettere insieme la proposta della città e la proposta della provincia, in particolare di quell’area delle basse Madonie che ospita il circuito e che vedrà nei prossimi mesi il completamento della riqualificazione delle storiche tribune di Cerda: queste dalla prossima edizione della Targa Florio arricchiranno ulteriormente la competizione”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione del programma completo delle iniziative legate alla Targa Florio. xd8/vbo/mca1

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