Vanoli verso Roma, il Consiglio federale avvia il processo di trasferimento

Il primo atto formale è stato compiuto nel corso della riunione straordinaria del Consiglio federale della FIP, convocato in web conference per esaminare la documentazione presentata dalla Guerino Vanoli Basket Srl relativa al trasferimento della sede da Cremona a Roma.

Attraverso una nota ufficiale, la Federazione ha comunicato che il Consiglio federale ha ritenuto “l’istanza provvista dei requisiti di meritevolezza”, subordinandone però l’accoglimento definitivo “al rispetto degli obblighi e delle scadenze previste dal manuale delle licenze per la partecipazione al Campionato di Serie A 2026/2027”.

Si tratta dunque del primo passaggio ufficiale nel percorso che dovrebbe portare la società biancoblù a lasciare Cremona dopo venticinque anni di storia cestistica tra Serie A, Coppa Italia e promozioni. Restano ora da completare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al prossimo campionato.

In giornata anche l’assemblea della Lega Basket Serie A in videoconferenza. Ecco la nota ufficiale della LBA:

All’esito della discussione, è stata ribadita all’unanimità dei Club l’assoluta necessità di intervenire in modo non più differibile sulle problematiche strutturali e sportive dell’ecosistema della pallacanestro, tenendo conto delle criticità a livello nazionale e delle mutuazioni in atto a livello internazionale.

In questo contesto LBA ed i Club ritengono necessaria una revisione di diverse norme strutturali, compresa quella dell’eleggibilità degli atleti, per evitare che venga seriamente messa a rischio la sostenibilità del movimento di vertice, criticità che sta affliggendo l’Italia come, nei confronti in essere, anche numerosi paesi esteri.

A seguito di quanto emerso, l’Assemblea ha dato mandato al Presidente di richiedere l’apertura urgente di un tavolo di confronto con le componenti istituzionali, per dialogare costruttivamente, avanzando ogni utile e opportuna proposta affinché si possa giungere entro la fine dell’anno solare 2026 alle modifiche ed alle riforme in oggetto.

Per consentire ai Club una adeguata pianificazione della stagione sportiva 2027/2028, a garanzia della necessaria sostenibilità del movimento professionistico di vertice, ribadendo con forza la centralità degli investitori dei Club LBA.

Certi che le esigenze esposte vengano accolte al confronto con la massima tempestività, i Club hanno deliberato di confermare e prorogare per la stagione 26-27 il format del campionato, le regole di eleggibilità degli atleti e la premialità (Premialità Minutaggio Italiani e Premialità Giovanile) in linea con quanto stabilito per le stagioni sportive precedenti.

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