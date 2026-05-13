Accesso abusivo a sistemi informatici, dati sensibili dei vip rubati e rivenduti





NAPOLI (ITALPRESS) – In provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di sei indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 19 indagati, tutti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, giunge al termine di una complessa attività di indagine che ha portato alla luce l’esistenza e l’operatività di una ben strutturata organizzazione criminale, ramificata in varie aree della penisola, finalizzata alla corruzione di Pubblici Ufficiali con lo scopo di acquisire illegalmente informazioni e dati sensibili che finivano per essere oggetto di compravendita. Tra i soggetti vittime di tali violazioni e illecite acquisizioni informatiche figurano anche alcuni personaggi dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria, oltre a diverse società per azioni. vbo/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)

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