Ecco la nuova Fiat Grande Panda Turbo 100, Scutari “Motore moderno”

MILANO (ITALPRESS) – L’offerta di Grande Panda si amplia, forte degli ottimi risultati del 2025 e soprattutto di quelli dei primi quattro mesi del 2026: 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina e il terzo nella classifica assoluta italiana. Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia, definisce “straordinario il riscontro di pubblico di Nuova Grande Panda che nei primi 4 mesi dell’anno è la più venduta tra le auto compatte della sua categoria”. “Si tratta quindi di “un motore moderno e tecnologico a ciclo Miller con una turbina a geometria variabile per avere tanta coppia già ai bassi regimi, una parte termica e quindi delle testate ridisegnate per poter raggiungere dei rapporti di compressione più alti con pressioni a 350 bar di iniezione”, spiega Scutari.

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