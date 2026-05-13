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Figc, Abete “Non sono candidato dei poteri forti, sono fiducioso”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono un’espressione di una continuità anche significativa all’interno del mondo della federazione, che non è basata sui poteri forti, ma su un certo tipo di coerenza e certi tipi di comportamento. Sono sereno e fiducioso. La candidatura c’è ed è formalmente presentata”. Lo ha detto il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete all’ingresso del Consiglio federale, annunciando di aver formalizzato la candidatura alla presidenza Figc.

mec/gm/mca3

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