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Guardia di Finanza sequestra 11 mila litri di vino nel trevigiano

TREVISO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, durante un’attività congiunta con l’Ufficio ICQRF Italia Nord Est di Susegana, hanno individuato una distilleria abusiva che produceva alcolici a beneficio di una cantina. Sottoposti a sequestro un alambicco, cisterne utilizzate per la produzione, 500 litri di grappa e kg 1.500 di vinaccia pronta per la distillazione. Nel corso del controllo sono stati sequestrati anche 11 mila litri di vino bianco detenuto in esubero rispetto alla giacenza contabile di magazzino.
mgg/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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