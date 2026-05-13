Il mercato immobiliare ritrova slancio nel 2025





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato immobiliare italiano accelera e ritrova nel credito il suo principale volano di crescita. Il 2025 ha infatti segnato una svolta per le compravendite di abitazioni, che registrano un’espansione del +6,6% su base annua, consolidando definitivamente il trend di ripresa avviato nel 2024. È quanto emerge dai Dati Statistici Notarili. A trainare la crescita è il comparto dei mutui, protagonista di una decisa inversione di tendenza rispetto alla contrazio ne del biennio precedente. Con un balzo del +18,8%, il numero di finanziamenti erogati sale a quota 404.530. Il capitale erogato sale del 30,4%. Sotto il profilo delle transazioni, si registra infine la netta prevalenza di quelle tra privati, sia per l’acq uisto di prime e seconde case, a fronte di una contestuale flessione degli acquisti effettuati dalle imprese.

gsl

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