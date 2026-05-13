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In auto con 4,5 chili di cocaina, trafficante di droga arrestato nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un trafficante di droga che trasportava a bordo di un’auto circa 4,5 chili di cocaina. Le Fiamme gialle hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l’alt all’uscita del casello autostradale di Acireale. Il conducente, di origine catanese, è apparso sin da subito agitato, motivo che ha insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione. Così gli investigatori hanno trovato 4 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 4,5 chilogrammi, abilmente occultati all’interno di un pannello laterale nella zona del sedile posteriore. La droga è stata sequestrata e il conducente arrestato. La cocaina una volta immessa in commercio al dettaglio avrebbe fruttato, secondo una stima degli investigatori, quasi 1 milione di euro. vbo/mca3
(fonte video: Guardia di Finanza)

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