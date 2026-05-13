In calo i lavoratori autonomi nel commercio e nel turismo





ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177 mila lavoratori autonomi, un calo del 14%: in media circa 81 piccoli imprenditori e altre partite Iva in meno ogni giorno. È quanto emerge da un’elaborazione Confesercenti su dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica – alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio. È una controtendenza netta. L’occupazione complessiva nei due settori cresce di 351mila unità, ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528 mila addetti, mentre quello autonomo arretra. Una divaricazione che cambia il volto del commercio e del turismo: nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio. In contrazione anche la ristorazione; stabili le agenzie di viaggio, mentre cresce l’alloggio, un’espansione legata all’affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai b&b. In valore assoluto le riduzioni più consistenti si registrano in Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

gsl

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