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Israele, Annunziata “Bene sanzioni ai coloni violenti, ma l’Ue è in ritardo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa è arrivata in ritardo, ma seppur in ritardo la parola sanzioni contro i coloni è stata pronunciata, quindi penso sia meglio di niente”. Così, in un’intervista alla Italpress, Lucia Annunziata, eurodeputata del Partito Democratico, commentando la decisione del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea di adottare sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze in Cisgiordania. Secondo Annunziata, il quadro della politica estera europea resta però fortemente compromesso.

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