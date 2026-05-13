Italy on Madison riporta il Made in Italy nel cuore di New York





NEW YORK (ITALPRESS) – A Manhattan si sono aperti ufficialmente quattro giorni dedicati alla creatività, allo stile e all’innovazione italiana con il ritorno di Italy on Madison, l’evento organizzato dall’Italian Trade Agency che per la sua quarta edizione porta oltre 200 marchi del Made in Italy a New York. La townhouse nell’Upper East Side ospiterà fino al 15 maggio installazioni, degustazioni, workshop, incontri, performance e presentazioni dedicate ai settori della moda, del design, del beauty, del food, del vino e del wellness, sotto il tema “Italy Takes the Stage”.

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(Video e interviste di Stefano Vaccara)

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