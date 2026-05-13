Ultime News

13 Mag 2026 E' ai domiciliari, ma esce per accompagnare all'auto moglie e figli: accusato di evasione
13 Mag 2026 Esportare il "modello Cremona": il sindaco Virgilio a Roma alla Codeway Expo 2026
13 Mag 2026 Rette della zia non pagate alla Rsa. Non fu insolvenza fraudolenta: 60enne assolta
13 Mag 2026 Rinascita per la Canottieri DLF di Cremona: nuovi investimenti e un bilancio in crescita
13 Mag 2026 Auto sospetta in fuga folle tra le vie del centro: arrestato il conducente, un incensurato
Video Pillole

Malagò “Derby Roma? Spero trovino soluzione che va bene a tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho nessun ruolo per dire nulla su questo argomento. Mi auguro trovino una soluzione che più o meno possa andare bene a tutti. Non è certo una bella cosa questa diatriba”. Così il candidato alla presidenza della Figc, Giovanni Malagò, a margine dell’assemblea di Lega Serie A a Roma. “Ho consegnato la parte formale, poi oggi mi sono occupato di altre cose”, ha concluso parlando della formalizzazione della sua candidatura alla guida della Federcalcio.
mec/glb/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...