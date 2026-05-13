Marco Cardani è il nuovo capo allenatore della Ferraroni JuVi Cremona

La Ferraroni JuVi Cremona gioca in anticipo per la prossima stagione, ecco il sostituito di coach Luca Bechi, Marco Cardani è il nuovo allenatore gigliato. Dopo i rumors dei giorni scorsi, ecco l’ufficialità.

​Nato a Busto Arsizio nel 1989, Cardani si è distinto precocemente come capo allenatore senior, trascinando Bernareggio dalla serie C alla B e vincendo la Supercoppa LNP 2020 di serie B. Diverse anche le esperienze in A2: nella stagione appena conclusa ricopriva l’incarico di capo allenatore per l’Urania Milano.

​Nella sua bacheca, anche una seconda Supercoppa LNP nel 2023 con la Pielle Livorno. Allenatore moderno e ambizioso, si sta imponendo nel panorama cestistico italiano con una filosofia di gioco che punta su ritmi sempre alti e sulla costruzione di una forte identità di squadra.

​”Siamo contenti di dare il benvenuto nella nostra società a Marco Cardani, di cui apprezziamo la capacità di lavorare con gruppi giovani ma competitivi come il nostro”, ha detto il presidente della JuVi Enrico Ferraroni. “Sappiamo che è forte di una grande preparazione tattica e abbiamo seguito con interesse l’ottimo lavoro che ha fatto con l’Urania Milano. Ha dimostrato di saper valorizzare le qualità dei singoli, ma sempre mantenendo grande equilibrio nel team. A lui da parte della proprietà, della dirigenza e dello staff, va il più sincero in bocca al lupo di buon lavoro. Condividerà con la JuVi Ferraroni tutta la responsabilità di mantenere alto il nome del basket a Cremona”.

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