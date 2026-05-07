Juvi, parte il dopo Bechi: Cardani tra i nomi sul tavolo della dirigenza

Il dopo Luca Bechi è già iniziato. All’indomani dell’annuncio dell’addio del tecnico al termine della sfida play-in di Avellino, la Ferraroni Juvi Cremona si è mossa subito per individuare la guida tecnica della stagione 2026-27.

Sul tavolo del direttore sportivo Nicolas Panizza ci sono tre o quattro profili da valutare, tutti accomunati da caratteristiche precise: esperienza nella categoria, conoscenza di un campionato lungo e complesso come la Serie A2 e capacità di lavorare all’interno di un progetto tecnico orientato anche alla crescita dei giovani.

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza oroamaranto c’è quello di Marco Cardani, reduce dall’esperienza alla Wegreenit Urania Milano. Nato a Busto Arsizio nel 1989, Cardani ha costruito il proprio percorso tra i settori giovanili di Olimpia Milano e Junior Casale Monferrato, prima delle esperienze senior in Serie B con Bernareggio, culminate con la vittoria della Supercoppa LNP. Successivamente il passaggio in A2 con Capo d’Orlando, quindi la Pielle Livorno, dove ha conquistato un’altra Supercoppa LNP, fino all’approdo all’Urania nella stagione appena conclusa.

Quello di Cardani è un profilo che piace, di fatto la prima scelta, ma non rappresenta l’unica opzione monitorata dalla Juvi dopo una separazione con Bechi arrivata in maniera per certi versi inattesa al termine dei play-in. Sul fronte roster è ancora presto per delineare il volto della nuova squadra, anche se la società ha già individuato un nucleo di giocatori da cui ripartire dopo la stagione appena conclusa. La scelta del nuovo allenatore sarà quindi strettamente legata alla condivisione delle linea societaria volta a costruire continuità, valorizzare il gruppo e dare seguito a un percorso di crescita graduale della Juvi negli prossimi anni. Proprio per questo il futuro tecnico dovrà essere pienamente allineato con la visione della società.

Intanto è stato fissato per venerdì 8 maggio alle 19 al PalaCava JuVi Center l’aperitivo di fine stagione aperto ai tifosi, un momento pensato per salutare squadra, staff e ambiente oroamaranto dopo un’annata entusiasmante per tutta la famiglia gigliata.

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