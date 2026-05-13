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‘Ndrangheta, confiscati beni a esponente cosca del Reggino

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Firenze e Reggio Calabria, insieme a personale dello Scico, hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, sulla base della normativa prevista dal Codice Antimafia, divenuto definitivo sia per la parte relativa ai profili della misura personale, sia per il profilo patrimoniale nei confronti di una persona, ritenuta narcotrafficante e usuraio contiguo alla ‘Ndrangheta operante nel territorio di Rosarno.

mgg/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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