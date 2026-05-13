Pastorello “Gap infrastrutturale idrico globale oltre 6.400 miliardi entro 2040”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato al World Economic Forum, insieme all’Università di Cambridge, uno studio sul gap infrastrutturale idrico mondiale. E’ emerso che al 2040 servirebbero altri 6.400 miliardi di investimenti a livello mondiale. Questo si può fare solo se gli operatori industriali lavorano assieme ai governi, ai regolatori, al mondo finanziario e assicurativo e se contiamo a formare anche le persone in questo nuovo mondo”. Lo afferma Marco Pastorello, Chief Transformation Officer di Acea, a margine del convegno “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese”, organizzato a Milano da Intesa Sanpaolo.

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