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Premio Chirone a Mantovani “Sfida che abbiamo è usare meglio armi immunologiche”

PALERMO (ITALPRESS) – “La sfida che abbiamo è usare meglio le armi immunologiche: queste hanno cambiato la vita di molti pazienti, ma noi pensiamo sempre a quelli che non vengono curati. Bisogna imparare a togliere nuovi freni al sistema immunitario e a usare le terapie cellulari e gli anticorpi che hanno cambiato la lotta contro il cancro”. Lo ha detto Alberto Mantovani, professore Emerito di Humanitas University e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, a margine della consegna del premio Chirone a Palermo.
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