Si annuncia un luglio difficile per chi viaggia in treno: Poli interroga il Consiglio

I lavori previsti per la prossima estate sulle linee ferroviarie che interessano Cremona rischiano di paralizzare i già precari collegamenti via ferro della città del Torrazzo. A farsi portavoce della preoccupazione dei pendolari, ma non solo, è il capogruppo del Pd Roberto Poli, che ha depositato un’interrogazione per portare all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale i disagi del sistema ferroviario con il rischio, anzi la certezza, di un luglio bollente per i pendolari cremonesi.

“La grave criticità del sistema ferroviario di Regione Lombardia è purtroppo sotto gli occhi di tutti, in termini di sicurezza, di frequentissimi ritardi e cancellazioni di treni, di vetustà e scarsa manutenzione del materiale rotabile, di malfunzionamento degli impianti di climatizzazione, di pulizia e di decoro”, afferma Poli.

“A questa situazione di per sé insostenibile e indegna si aggiunge nel periodo dal 6 luglio al 26 luglio 2026 l’annunciata interruzione della linea Codogno-Mantova sulle tratte Olmeneta-Cremona, Cremona-Villetta Malagnino, Cremona-Castelvetro e Cavatigozzi-Cremona, per interventi di manutenzione straordinaria.

“Tradotto, una paralisi pressoché completa della stazione di Cremona. In un periodo ancora di grande utilizzo dei treni , perché non tutti i cremonesi purtroppo saranno in vacanza in tale periodo”.

L’interrogazione chiede di “conoscere quali sono le attuali risposte di Regione Lombardia , RFI e Trenord alle più che legittime preoccupazioni dei pendolari. E di conoscere un piano dettagliato di gestione del servizio durante il periodo di interruzione dal 6 al 26 luglio 2026 sulle tratte Olmeneta-Cremona, Cremona-Villetta, con certezze rispetto a tratte alternative, parcheggi e bus sostitutivi per raggiungere le stazioni non interessate dai lavori”

“Ricordando – aggiunge Poli – che Regione Lombardia è responsabile della programmazione e del finanziamento del servizio ferroviario regionale; l’impresa ferroviaria Trenord effettua il servizio definito da Regione Lombardia sulla base di un Contratto di Servizio ed è compito di Regione Lombardia verificare il rispetto del Contratto, monitorando l’andamento del servizio e il livello di qualità erogata, tra cui: la puntualità e la regolarità del servizio.

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