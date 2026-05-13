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Simonelli “Coppa Italia e Internazionali possono convivere”

ROMA (ITALPRESS) – “La finale di Coppa Italia a Roma piace molto, il format è molto bello, c’è grande entusiasmo. È chiaro che la finale a Roma ha dei disagi dati dai calendari internazionali. Siamo tutti vincolati, la Fitp prima di noi perché ha un calendario che non può spostare, noi perché abbiamo un calendario delle Coppe. Però l’esperienza di quest’anno ci ha insegnato che i due eventi possono convivere”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine dell’assemblea di Lega.

mec/glb/gsl

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