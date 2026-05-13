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Simonelli “Proposto anticipare partite Champions domenica alle 12”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo già scritto al ministero degli Interni dando la disponibilità ad anticipare alle 12 l’inizio delle cinque partite”. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine dell’assemblea di Lega. “Alla luce di questo, dando una disponibilità di mezz’ora, e augurandoci che anche la Fitp e Sport e Salute possano dare la disponibilità di posticipare la finale del singolare degli Internazionali di mezz’ora, diamo un’ora di tempo in più per poter far defluire le persone dallo stadio. Ci auguriamo di avere una risposta entro sera, avendo inviato una proposta formale. È chiaro che se non dovessimo avere una risposta entro sera, dovremmo comunque presentare ricorso al Tar”, ha concluso Simonelli.
mec/glb/gsl

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