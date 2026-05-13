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Stellantis a Transpotec con Pro One, Bevilacqua “Gamma profonda e completa”

MILANO (ITALPRESS) – “Quest’anno il mercato è stabile e quindi noi dobbiamo confermare la nostra capacità e i nostri obiettivi che sono di rimanere intorno al 40% di quota di mercato Questo è il nostro intendimento e lo facciamo con una gamma profonda, completa e 100% elettrica su tutti i modelli, varietà di gamma e allestimenti”. Lo ha dichiarato Guido Bevilacqua, Pro One Director Italy, a margine della prima giornata del Salone internazionale Transpotec Logitec, evento in corso presso Rho Fiera Milano dal 13 al 16 maggio. In merito al programma CustomFit, Bevilacqua ha spiegato che “adattare vuol dire andare incontro alle esigenze dei clienti: se uno ha bisogno di una cassettiera dobbiamo fare in modo di potergliela vendere e consegnare direttamente sul veicolo, aiutando anche i nostri concessionari nell’allestimento e creando un presupposto per alta qualità. CustomFit è nato per questo: allestimenti direttamente in fabbrica, alti standard qualitativi che sono peculiari della produzione in fabbrica da parte di Stellantis e versatilità degli allestimenti (cassone, scaffalatura, rivestimento del vano carico…)”.

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