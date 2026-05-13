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Unipa, Midiri “Premio Chirone ad Alberto Mantovani valorizza visione One Health”

PALERMO (ITALPRESS) – Conferire il premio Chirone a Mantovani significa “premiare il ricercatore in questo momento più noto in Italia, un uomo che ha contribuito allo sviluppo dell’immunologia in senso assoluto e dell’immunoterapia e che oggi apre un tema a noi molto caro come il One Health. Stiamo cercando di portare avanti una vera e propria battaglia che non veda il problema della malattia come qualcosa che riguarda esclusivamente un patogeno e l’uomo, ma vogliamo inquadrare questo tipo di problema nell’ambito dell’ambiente: l’abbiamo fatto in questi anni con gli studi sulla biodiversità, lo stiamo facendo mandando avanti la facoltà di Veterinaria”. Lo ha detto il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della consegna del premio Chirone ad Alberto Mantovani. “Le interazioni tra uomo, animali e ambiente sono molto importanti, gli ultimi avvenimenti ce lo indicano: il premio dato a questo illustre scienziato è un tassello anche di comunicazione, nel senso che dobbiamo studiare questi fenomeni facendoci guidare da chi in questi anni ha elaborato linee guida che aiutano sia lo sviluppo sia gli scienziati più giovani nella realizzazione di successi e nel migliorare la vita dell’uomo”.
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