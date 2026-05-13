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UniPa, Napoli “Momento positivo per Ateneo, invertito trend sulle magistrali”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un momento particolarmente positivo per l’Università di Palermo, perché finalmente siamo riusciti a invertire e capovolgere quel trend che porta moltissimi laureati triennali a scegliere altre università, in altre sedi, per completare i loro percorsi di studi. Adesso gli studenti hanno piena consapevolezza del fatto che non c’è nessuna ragione reale per completare i propri studi in altri atenei; i numeri sono in crescita per questo. Il tasso di passaggio dalle lauree triennali alle magistrali è in forte crescita, questo perché è cresciuta la qualità dei nostri corsi, è cresciuta la diversificazione dell’offerta. Stiamo lavorando moltissimo sui contatti con le imprese, quindi stiamo consentendo ai ragazzi di avere un contatto anche attraverso tirocini, stage e tutte le forme che ci sono consentite per favorire poi l’ingresso nel mondo del lavoro”. Così Enrico Napoli, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della presentazione del “Welcome Day delle Lauree Magistrali 2026”, giornata di orientamento dedicata all’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Palermo per l’Anno Accademico 2026/2027. xd6/vbo/mca3

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