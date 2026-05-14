Abodi “Per Euro2032 stiamo cercando di rispondere alle aspettative del Sud”

MESSINA (ITALPRESS) – “Sono aspettative che Messina condivide con tante realtà, soprattutto del Sud, alle quali stiamo cercando di porre rimedio con una pianificazione”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Messina rispondendo alle domande su una eventuale copertura dello stadio Franco Scoglio. “Dopo lunga attesa – aggiunge Abodi – e dopo esserci arresi perché le procedure ordinarie non sarebbero state sufficienti, abbiamo indicato un commissario straordinario di governo proprio per la riqualificazione degli stadi in generale. Ci siamo dati delle priorità che è stata quella di euro 2032 che ha un’agenda che è scandita dall’Uefa”.

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