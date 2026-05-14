Bagnoli Rossi “Su pirateria non abbassare la guardia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro Paese ha già fatto tanto sul tema della tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali. Le industrie delle emozioni – quali quelle del cinema, della tv e dello sport – hanno avuto grandi risposte dalle istituzioni e dagli organi preposti negli ultimi anni nella lotta alla pirateria. Oggi è possibile bloccare un contenuto illecito a 30 minuti dalla sua messa online. È un risultato importante, siamo un Paese all’avanguardia rispetto a molti altri sul tema della tutela. Bisogna continuare a cooperare insieme per andare a combattere tutto ciò che è uscito fuori dopo l’implementazione di questi strumenti. Quindi non dobbiamo abbassare la guardia perché c’è ancora molto da fare”. Lo ha detto Federico Bagnoli Rossi, presidente Fapav, a margine dell’evento “Ip & Sports – Ready, set, play! lo scenario italiano”, organizzato dalla Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, in collaborazione con Associazione Civita.

mec/glb/gtr