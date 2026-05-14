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Bedin “Sulla lotta alla pirateria siamo a punto di svolta”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla lotta alla pirateria siamo ad un punto di svolta, l’attività della Lega Serie A e della Lega Serie B è stata importante. Non è solo un tema di lotta alla pirateria, ma di affermazione del principio dei rightholder, del principio di proprietà intellettuale e di copyright. Sono principi che vanno affermati per noi rightholder che abbiamo diritti da commercializzare, per i licenziatari che investono quantità importanti di denaro per l’acquisizione del diritto ma anche per i consumatori che vanno difesi da forme illecite di utilizzo e visione dei nostri eventi. È un tema focale, su cui le leghe devono insistere dedicando risorse umane, competenze e budget”. Sono le parole del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin a margine dell’evento “Ip & Sports – Ready, set, play! lo scenario italiano”, organizzato dalla Fapav, in collaborazione con Associazione Civita.

mec/glb

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