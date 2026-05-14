De Siervo “Finale Coppa Italia evento ad altezza Champions”

ROMA (ITALPRESS) – “È un evento cresciuto nel tempo, al livello di qualsiasi finale di Champions League, che fa onore al nostro Paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un’ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell’evento “Ip & Sports – Ready, set, play! lo scenario italiano”, organizzato dalla Fapav.

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