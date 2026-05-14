Ultime News

14 Mag 2026 Padania Acque, centrodestra attacca: "Accordi sottobanco tra Pd e Fratelli d'Italia"
14 Mag 2026 Cancro orale, il 16 e 17 maggio week end dedicato alla prevenzione
14 Mag 2026 Vanoli, una stagione in crescita per Casarin: è il Most Improved Player della Serie A
14 Mag 2026 Affido familiare: ciclo di incontri per conoscere e avvicinarsi all’accoglienza
14 Mag 2026 Studenti del Torriani in gara al ABB Robostudio Cup 2026
Video Pillole

De Siervo “Finale Coppa Italia evento ad altezza Champions”

ROMA (ITALPRESS) – “È un evento cresciuto nel tempo, al livello di qualsiasi finale di Champions League, che fa onore al nostro Paese e che permette alle tifoserie di gioire insieme in uno spettacolo che inizia un’ora e mezzo prima e che si conclude con una premiazione sempre più spettacolare. Le squadre di ieri hanno onorato la Coppa Italia ed è un buon segno dello stato di salute del nostro calcio”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell’evento “Ip & Sports – Ready, set, play! lo scenario italiano”, organizzato dalla Fapav.

mec/glb/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...