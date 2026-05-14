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Derby Roma-Lazio, Tar Lazio rinvia decisione all’Avvocatura su data e orario

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha rinviato all’Avvocatura dello Stato il ricorso della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di posticipare il derby della Capitale da domenica 17 maggio alle 12.30 alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Lo apprende l’Adnkronos. Il rinvio è finalizzato a “invitare le parti a trovare una soluzione condivisa”. La decisione riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. 

A quanto apprende l’Adnkronos, in corso in prefettura a Roma un vertice. Alla riunione oltre al prefetto Lamberto Giannini e il sindaco Roberto Gualtieri partecipano i vertici locali delle forze dell’ordine 

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