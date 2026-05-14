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Femminicidio Giada Zanola, condannato all’ergastolo l’ex compagno

(Adnkronos) – La Corte d’assise di Padova ha condannato all’ergastolo Andrea Favero, 40 anni, per l’omicidio della compagna Giada Zanola, 34, originaria di Brescia, e madre del loro bambino. I giudici hanno accolto la richiesta dell’accusa che aveva chiesto la massima pena per omicidio volontario aggravato premeditato e violenza sessuale, ma hanno escluso l’aggravante della premeditazione.  

Per l’accusa la notte del 29 maggio 2024 la donna fu gettata dal compagno giù da un cavalcavia di Vigonza sulla sottostante autostrada A4 dove poi fu investita da auto e camion in transito. La Corte ha però escluso che Favero prima l’avesse stordita e a lungo con psicofarmaci e la benzodiazepine che lui si faceva prescrivere per curare l’insonnia.  

La difesa di Favero ha già annunciato che ricorrerà in appello.  

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