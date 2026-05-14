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Hantavirus, Fontana “Piano emergenziale chiaro, mi fido di Bertolaso”

MILANO (ITALPRESS) – “Io personalmente non mi sento di dare nessun tipo di rassicurazione né nessun tipo di preoccupazione perché non sono un virologo e ce ne sono già troppi in Italia. Mi fido molto di quello che dice l’assessore Bertolaso, un medico e una persona capace che sa benissimo come ci si debba comportare”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano sullo stato di preparazione della regione in caso di aumento di contagi da Hantavirus. “Sono tranquillo per queste rassicurazioni, per quelle che arrivano dal mondo scientifico e sono ancora più tranquillo del fatto che comunque noi abbiamo tutto predisposto senza dubbi interpretativi con un piano emergenziale assolutamente chiaro e già predisposto – ha aggiunto – Per cui, Dio non voglia dovesse succedere un peggioramento della situazione, ognuno del mondo della sanità sa cosa deve fare”.

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