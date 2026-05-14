Pakistano sequestrato e torturato a Prato, 4 arresti

FIRENZE (ITALPRESS) – Quattro uomini di origine pakistana sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Firenze. I provvedimenti, eseguiti dalla Squadra Mobile di Prato su delega della Procura fiorentina, riguardano gravi accuse che vanno dal sequestro di persona alla tortura, dalla rapina aggravata alle lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti si sarebbero verificati tra il 31 gennaio e il 2 febbraio nel territorio di Prato, dove un cittadino pakistano sarebbe stato sequestrato dai quattro connazionali e sottoposto a violenze e minacce finalizzate all’estorsione di 10.000 euro, indicati dai responsabili come presunto debito da saldare. L’indagine ha preso avvio da una segnalazione relativa a un possibile sequestro di persona a scopo estorsivo avvenuto nel centro cittadino. La svolta è arrivata quando un familiare della vittima ha presentato denuncia dopo aver appreso del rapimento tramite parenti residenti in Pakistan.

mgg/gtr/ia (fonte video Polizia di Stato)