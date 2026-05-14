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Spazio, Meloni “L’Italia ha carte in regola per ricoprire ruolo di primo piano”

ROMA (ITALPRESS) – “La seduta di oggi del Comint aggiunge un tassello in più alla strategia del Governo attraverso
l’approvazione del documento strategico di politica spaziale nazionale. È un passaggio cruciale, perché traduce in
programmazione e azioni concrete gli indirizzi che questo Governo ha fissato. Il documento si concentra su quei settori nei quali l’Italia è già forte e ai nuovi segmenti: logistica orbitale, servizi in orbita, infrastrutture commerciali in orbita bassa, sicurezza e resilienza. Oggi ho voluto essere qui per confermare con voi che l’attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale, e che l’Italia ha le carte in regola per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la riunione del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint) a Palazzo Chigi.

sat/azn
(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)

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