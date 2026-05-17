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Internazionali, Mattarella a Bolelli e Vavassori “En plein per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Complimenti, è stata molto combattuta e per questo proprio bella. Singolo e doppio insieme: un en plein. Tutti incontri impegnativi, complimenti ancora”. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo breve incontro con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, avvenuto al termine della vittoria di Jannik Sinner su Casper Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia 2026. I due azzurri hanno vinto il torneo di doppio maschile battendo in finale al match tie-break – 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3, in due ore e 17 minuti di gioco – Marcel Granollers e Horacio Zeballos, diventando la prima coppia italiana a vincere a Roma.

sat/red
(fonte video: Quirinale)

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