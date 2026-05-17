La Cremonese supera 1-0 l’Udinese, ma il Lecce vince contro il Sassuolo e resta a +1

Una vittoria che tiene vive le speranze salvezza, anche se il risultato del Lecce complica comunque il raggiungimento dell’obiettivo. La Cremonese vince 1-0 contro l’Udinese. Al Bluenergy Stadium decide il match Jamie Vardy, ma la vittoria dei salentini sul Sassuolo lascia i grigiorossi al terzultimo posto.

Al 4′ Grassi prova la conclusione da fuori, ma il suo tiro viene deviato e finisce alto. Poco dopo Pezzella calcia dalla distanza senza trovare la porta. I grigiorossi recuperano palla nella trequarti avversaria, Bonazzoli calcia col mancino, Okoye para ma sulla respinta Vardy trova l’1-0. Al 9’ i grigiorossi recuperano palla nella trequarti avversaria, Bonazzoli calcia col mancino, Okoye para ma sulla respinta Vardy trova l’1-0 e sblocca il match. Al 21′ Maleh tira forte di collo pieno da posizione defilata, costringendo Okoye all’intervento in corner. Al 29’ brivido per la Cremo: l’arbitro prima assegna un rigore all’Udinese, poi lo revoca per fuorigioco. Al 36′ Luperto prova la gran botta dai venticinque metri, Okoye blocca in due tempi. Al 44′ Davis colpisce di testa in anticipo su Bianchetti, ma l’incornata è centrale e viene bloccata da Audero.

Al 53′ Karlstrom calcia di prima intenzione dal limite, ma la mira è alta. all’ora di gioco Giampaolo inserisce Floriani Mussolini e Okereke per Barbieri e Bonazzoli, entrambi già ammoniti. Al 65’ il direttore di gara espelle Kamara per un brutto fallo su Vardy, ma poi torna sui suoi passi dopo revisione al Var e si limita all’ammonizione. A dieci dalla fine ritorno in campo per Collocolo, che prende il posto di Thorsby. Insieme a lui entra anche Vandeputte per Maleh. Nel finale Giampaolo inserisce anche Djuric per un esausto Vardy. Al 92’ Solet ci prova da fuori con un tiro a giro, miracolo di Audero che mette in corner. Un minuto dopo lo stesso Solet tutto solo mette clamorosamente alto di testa a pochi passi da Audero.

E’ l’ultima emozione di un incontro interpretato alla grande dalla Cremo. Grigiorossi ora a quota 34 punti, sempre a -1 dal Lecce quartultimo. La corsa salvezza si deciderà nel prossimo turno di campionato: Bianchetti e compagni attesi dall’ostacolo Como, il Lecce affronterà invece il Genoa.

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